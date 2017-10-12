وفاة المخرج محمد راضي بعد صراع طويل مع المرض

المواطن - القاهرة

توفي المخرج السينمائي المصري محمد راضي، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث يشيع جثمانه في مدينة نصر.

وأعلنت خبر وفاة محمد راضي، الفنانة وفاء سالم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور نعته فيه.

وولد المخرج والمنتج السينمائي محمد راضي في عام 1939 في محافظة الغربية، وتخرج في كليه الحقوق عام 1962، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964، ثم عمل مخرجًا في التلفزيون المصري فور تخرجه، حيث أخرج عددًا من الأفلام التسجيلية للتلفزيون، ثم عمل في الإخراج السينمائي.

ومن أهم أعمال محمد راضي التي أخرجها أبناء الصمت 1974، العمر لحظة 1978، أمهات في المنفى 1981، الإنس والجن 1985، الهروب من الخانكة 1986، موعد مع القدر 1987، موعد مع الرئيس 1990، الحجر الداير 1992، حائط البطولات 1998.







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