وفاة وإصابات في حادث تصادم على طريق المخواة – قلوة

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

توفي شخص وأصيب آخرون، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالغصة على الطريق الرابط بين محافظات المخواة وقلوة التابعة لمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن بلاغًا ورد للعمليات في تمام الساعة 12:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بين سيارتين بالغصة بالطريق المؤدي من المخواة إلى قلوة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية حسب البلاغ الوارد للعمليات، وعند الوصول الذي استغرق 8 دقائق إلى الموقع، تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية، واتضح وجود حالة وفاة بالموقع، فيما تم نقل الإصابات الأخرى.

ودعا الزهراني المواطنين المقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.







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