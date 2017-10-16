وفاة وإصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بنورية مكة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

توفي شخصان، وأصيب آخرون بإصابات متوسطة الخطورة، مساء أمس الأحد، إثر حادث تصادم في النورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات الهيئة بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعة ١٠:٥٩من مساء الأحد بلاغاً من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في النورية بئر الغنم، وبه عدد من الإصابات.

وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجيه فرقتي إسعاف، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين متوسطتي الخطورة، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.







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