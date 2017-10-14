وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بعرفة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

توفي شخص وأُصيب 4 آخرون، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم في عرفة على طريق المغمس بالقرب من مزرعة آل هادي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت في الساعة ١٢:٣٨ من صباح اليوم السبت، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في عرفة طريق المغمس أمام مزرعة آل هادي وبه عدد من الإصابات.

وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٤ إصابات، حيث تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، مشيرًا إلى أنه تم نقل إصابة خطرة وإصابة متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نُقلت إصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى الملك فيصل بالششه.







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