وفاة 5 وإصابة 22 في حادث تصادم مروع على طريق شرورة سلطانة

المواطن - حسين الحامد - شرورة

وقع، فجر اليوم، حادث انقلاب لباص يقل 22 شخصًا على طريق شرورة بعد طلعة بهجة، نتج عنه 5 وفيات وإصابات مختلفة، فيما باشرت الجهات الأمنية الإسعافية الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران، سعود آل دويس، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران تلقت بلاغًا الساعة 4:46 فجر اليوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب باص بعد طلعت بهجة باتجاه تماني طريق شرورة- سلطانة، وعلى الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية للموقع، وعند مباشرة الموقع الساعة 4:49 اتضح وجود 22 مصابًا، منهم ٤ مصابين إصاباتهم خطيرة، و٨ مصابين إصاباتهم متوسطة الخطورة، و٥ مصابين إصاباتهم بسيطة، و5 متوفين.

ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للحالات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى شرورة العام.

وشارك في الحدث فرقتا إسعاف من الشؤون الصحية وفرقتا إسعاف من مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

وفي سياق متصل، صرح الناطق الإعلامي بصحة نجران، علي آل جليدان، بأن عمليات الطوارئ والأزمات بصحة نجران تلقت عند الساعة (4:56) من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من هيئة الهلال الأحمر عن حادث انقلاب على الطريق الرابط بين محافظة شرورة وسلطانة لحافلة نقل، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى شرورة العام، وتم استقبال الحالات وإسعافها ابتداءً من الساعة (6:48) صباحًا لعدد من المقيمين المصابين، حيث كان هناك 6 حالات حرجة و٧ حالات متوسطة و٤ حالات بسيطة و٦ حالات وفاة.

ولفت إلى أنه تم إسعـاف المصابين عـن طريـق فرق الهلال الأحمر وفرقتين داعمة ميدانية متقدمة من مستشفى شرورة العام، وبمشاركة سيارتي إسعاف من مستشفى القوات المسلحة، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الصحية اللازمة.







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