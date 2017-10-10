وفاتان و4 إصابات بحادث تصادم بعقبة ضلع

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

توفي شخصان وأصيب 4 في حادث سير وقع في منطقة عسير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء أمس الاثنين، بوقوع حادث سير نجم عنه 4 إصابات ووفاتان.

وأوضح أن العمليات تلقت بلاغًا عن حادث تصادم بعقبه ضلع، حيث تم وصول أول فرقة بعد 7 دقائق من وقت البلاغ، مضيفًا أن 3 فرق إسعافية باشرت الحادث، ونقلت 4 إصابات عن طريق فرق الهيئة لمستشفى أبها الخاص.

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقه عسير، محمد بن عبدالله بن مزهر، تعازيه لذوي المتوفيين، داعيًا الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.







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