وفد الشورى يشارك في اجتماعات البرلمان الدولي بروسيا

المواطن - أشرف كمال

ساهمت الأجواء الإيجابية للعلاقات السعودية الروسية، في تعزيز الاتصالات والمشاورات الثنائية على كافة المستويات وتنسيق التعاون المشترك.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، زهير الحارثي، أن وفداً رفيع المستوى من المجلس سوف يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج بروسيا.

ولفت الحارثي إلى أن رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ يترأس الوفد البرلماني للمملكة العربية السعودية، وبمشاركة السيدة هدى بنت عبد الرحمن الحليسي، وذلك في إطار الاهتمام الخاص بالمشاركة وبجدول أعمال الاجتماعات الذي يتناول عدداً من الملفات الهامة التي ستتم مناقشتها.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن هناك مناخاً جيداً لتنمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

ويعقد البرلمان الدولي اجتماعه الـ 137 خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في سان بطرسبرغ. وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والذي اتخذ قراراً بذلك خلال اجتماعات العام الماضي في جنيف.







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