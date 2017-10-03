وفد عضوات الشورى يزور “عناية” ويشيد ببرامجها

استقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، وفداً من عضوات مجلس الشورى للتعرف على خدماتها وأنشطتها عن قرب.

وضم الوفد الدكتورة فوزية أبا الخيل والدكتورة مستورة الشمري، ومديرة الإدارة العامة للقسم النسائي بمجلس الشورى رشا الشبيلي ومديرة العلاقات العامة بالقسم النسائي الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأكد السويلم أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية في دعوة الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أجل التعريف بأنشطة الجمعية وأعمالها وبلورة علاقاتها والتي تسهم في الاستفادة من التجارب والخبرات لتطوير خدماتها وتوسيع دائرتها وجودة مخرجاتها.

ومن جهتها عبرت الدكتورة فوزية أبا الخيل عن سعادتها وزملائها أعضاء وفد مجلس الشورى بلقائها إدارة الجمعية مشيدة بالبرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين داعية الجمعية إلى بذل المزيد من الأنشطة والخدمات التي تنهض بالمجتمع صحيًا.

وعبرت أبا الخيل عن دعمها والوفد للبرامج الخيرية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، مؤكدة أنه تم طرح بعض الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تكون عوامل مساعدة في دعم أنشطة وبرامج الجمعية وتوسيع دائرة أعمالها الإنسانية الصحية لتستطيع الاستمرارية في تقديم خدماتها لمستفيديها وتتمكن من تطوير مجالاتها التخصصية.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس الإدارة والدكتور سلمان المطيري المدير العام للجمعية وفد عضوات الشورى على هذه الزيارة ولفتة الدعم للجمعية بالحضور وطرح الأفكار والتي من شأنها رفع مستوى الخدمة.