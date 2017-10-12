وقف العين العزيزية يبحث طرح المواقع الاستثمارية في الجموم

المواطن - جدة

بحثت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية مع 5 من كبار الشركات الاستثمارية بجدة آليات طرح المواقع الاستثمارية المميزة والعائدة لأمانة الوقف وسبل الشراكة بين إدارة الوقف والقطاعات الخاصة والتنموية المختلفة لاستغلال مواقع الوقف في محافظة الجموم، لتحقيق التنمية في المنطقة وتحقيق هدف تنمية الإنسان والمكان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر إدارة الوقف بجدة برئاسة الأمين العام الدكتور سمير بن عبدالله نصر الدين.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وسيتم التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية والتنموية على أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالمحافظة مما يسهم في تحقيق التنمية للمنطقة ويعود بالنفع على إدارة الوقف والمحافظة والمواطنين.

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