وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يبحث سبل الشراكة المجتمعية وتنمية الموارد مع بنك البلاد

المواطن - الرياض

عقد أمين عام وقف الملك عبد العزيز للعــين العـزيزية، سمير بن عبدالله نصرالدين، اليوم الخميس، في مقر أمانة الوقف اجتـماعًا تنسيقيًا مع المدير التنفيذي لبنك البلاد، عبدالعزيز محمد العنيزان، وعدد من مسؤولي البنك المرافقين له، لبحث سبل تنويع الاستثمارات لإمانة الوقف وإمكانية خلق الشراكة بين الطرفين للاستثمار الأمثل لتنمية وتطوير موارد الوقف من أراض وعقارات بشكل مستمر ومثمر.

كما بحث الطرفان إمكانية عقد ورشة عمل لتحديد أوجه التعاون المشترك، ومن ضمنها إمكانية المساهمة في تطوير وتدريب منسوبي أمانة الوقف ودعمهم.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أميـر منطقة مكة المكرمة رئيــس مجلـس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لتنمية الإنسان والمكان، مما يسهم في دفع عجلة التطور للوقف والانطلاق نحو تطبيق رؤية 2030.







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