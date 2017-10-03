وكالة إنترفاكس: زيارة الملك سلمان إلى موسكو تدفع سوق النفط للاستقرار

وأضاف وزير الطاقة الروسي أنه تم التوصل في موسكو إلى اتفاق لمراقبة إنتاج وتصدير النفط. ‎

ومن جانبه قال وزير النفط الكويتي إن هناك تعاونًا بين منتجي النفط في أوبك وخارجها فيما يتعلق بالالتزام بقرار تقليص الإنتاج، لافتًا إلى وجود مراقبة لآليات تطبيق القرار.

وأضاف: من أجل توثيق مدى الالتزام بهذا الاتفاق، اقترحنا رصد بيانات الصادرات كآلية لمراقبة الإنتاج، وسوف نستمر في استخدام هذه الآلية خلال الفترة الرئيسية في الاتفاق”.

يذكر أنه تم الاتفاق في نهاية عام 2016 على خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لمدة 6 أشهر، وفي مايو الماضي تم الاتفاق على تمديد الاتفاقية لمدة 9 أشهر أخرى تستمر حتى نهاية مارس 2018.