وكالة نوفوستي تستعرض محطات في العلاقات السعودية الروسية

المواطن -أشرف كمال- موسكو

استعرضت وكالة الأخبار الروسية “نوفوستي” تاريخَ العلاقات بين الرياض وموسكو، في تقرير نشرته بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا.

اعتراف مبكر

وذكر التقرير أن الاتحاد السوفييتي كان أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية وأقامت علاقات دبلوماسية معها في 19 فبراير 1926 ولكن في عام 1938، وبسبب الوضع السياسي الداخلي والسياسة الخارجية المعقدة للاتحاد السوفيتي، انقطعت العلاقات الدبلوماسية مؤقتاً.

تطبيع العلاقات

وفي عام 1990، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية واستعادة البعثات الدبلوماسية، حيث باشرت السفارة الروسية في العاصمة الرياض عملها منذ مايو 1991، فيما باشرت القنصلية العامة في جدة منذ أبريل 1991 وقد افتتحت سفارة المملكة في موسكو في ديسمبر 1991.

وفي 30 ديسمبر 1991، أعلنت المملكة العربية السعودية اعترافها بأن الاتحاد الروسي هو الوريث القانوني لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

تفعيل العلاقات

وقالت الوكالة الروسية: بدأ تفعيل العلاقات الروسية السعودية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي سبتمبر 2003، زار ولي العهد السعودي موسكو، وخلال الزيارة تم التوقيع على عدد من الوثائق المشتركة، اتفاقيات بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال النفط والغاز، والتعاون في مجال الثقافة، وكذلك مذكرات التعاون بين الأكاديمية الروسية والعلوم، ومركز البحوث العلمية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وتعاون غرف التجارة والصناعة، مما وسّع الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين.

بوتين في الرياض

وكانت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في فبراير عام ٢٠٠٧، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس الدولة الروسية إلى المملكة، بمثابة دفعة قوية لمواصلة تطوير وتعميق العلاقات الروسية السعودية.

ونتيجة لهذه الزيارة، تم التوقيع على مجموعة من الوثائق، منها اتفاق بشأن الاتصالات الجوية، واتفاقية حكومية دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي؛ مذكرة تعاون بين الوكالة الاتحادية للثقافة والتصوير السينمائي الروسية ووزارة الثقافة والإعلام بالمملكة؛ اتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي ووكالة الأنباء السعودية.

زيارات متبادلة

خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2007 في روسيا وبدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمملكة العربية السعودية سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بزيارة موسكو وخلال الزيارة التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة الروسية ومسؤولين آخرين.

وقد زار الأمين العام لمجلس الأمن القومي السعودي بندر بن سلطان مراراً وتكرارا موسكو، وقام بزيارتين لروسيا في عام 2013 وتمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى جانب ملفات عديدة تتعلق بالعلاقات الثنائية.

لقاءات مكثفة مع ولي العهد

كما أبرزت الوكالة الروسية لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، منها لقاء في 18 يونيو 2015 على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ.

كما عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.

وفي 24 يناير 2015، زار رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الرياض للتعزية في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

لقاء يتجدد

وأشارت الوكالة إلى لقاء الملك سلمان وبوتين في 16 نوفمبر 2015، على هامش قمة مجموعة العشرين في أنطاليا، تركيا. وخلال المحادثات بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن التسوية السورية.

هذا إلى جانب المباحثات التي تُجرى بين المسؤولين في البلدين خاصة وبين وزيري الخارجية والتي كان في 13 يونيو 2017، وزيارة وزير الخارجية الروسي سبرغي لافروف إلى السعودية في سبتمبر 2017 واستقبله خلالها الملك سلمان.







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