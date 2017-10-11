وكيل الصحة يناقش مشروع مستشفى شرورة الجديد بسعة ٣٠٠ سرير

المواطن - حسين الحامد - شرورة

قام وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع ومستشار وزير الصحة المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أمس بزيارة لمحافظة شرورة للاطلاع على بعض الخدمات وبدأت من مستشفى شرورة العام.

وتفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بالمستشفى ، وعقد اجتماعا موسعا مع الأهالي واستمع إلى طلباتهم ونوقش خلال الاجتماع رغبة الأهالي في البدء بتنفيذ مشروع مستشفى شرورة الجديد بسعة ٣٠٠ سرير الذي أمر به الملك عبدالله رحمة الله بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور خالد عسيري ومساعديه للإمداد والشؤون الهندسية ومدير المستشفى.

فيما عرض الإعلامي سلطان الصيعري رابطا مسجلا به مستشفى في شرورة ولكنه ليس موجودا على الواقع فيما أبدى الزلامي استغرابه وتوقع حدوث خطأ مطبعي .

ووجه المهندس الدلامي خلال الاجتماع بضرورة العمل على تلبية احتياجات الأهالي من خلال فتره قصيرة وإنهاء بعض الملاحظات التي أكد عليها .

كما زار مستوصف الوديعة وتفقد سير العمل ، وفيه أكد على تقديم أفضل الخدمات للأهالي واستكمال نواقص المستوصف وتطويره .







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