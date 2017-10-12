وليد الفراج: الهلال ضحية حملات إعلامية مسعورة

المواطن ـ محمد سلام

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الهلال تعرض خلال السنوات الماضية لحملات مسعورة تربطه بالفساد، مشيرا إلى أن الزعيم ثبت أنه ضحية بعد فتح أكبر قضية في اتحاد الكرة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن بالأمس عن اكتشاف قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي، بعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، حيث قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيان رسمي أن خالد شكري خالف جملة من اللوائح والأنظمة وارتكب عدة مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من الدكتور البرقان، إبان فترة رئاسته للجنة الاحتراف.

وعلق وليد الفراج على قرار اتحاد الكرة قائلا: “يا سبحان الله.. سنوات والهلال يتعرض لحملة مسعورة تربطة بالفساد وعندما فتحت اكبر قضية في اتحاد الكرة، طلع الهلال ضحية من بين الضحايا.. دنيا”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :