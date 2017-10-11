ولي العهد في اتصال بوالد الشهيد السبيعي: ثأر ولدك عندي

المواطن ـ رقية الأحمد

الثأر لأبناء الوطن، عهد أخذه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على نفسه، مبيّنًا أنّه سينفّذه عبر القضاء على كل متطرف وإرهابي، يزهق أرواح أبناء الوطن، من المدنيين ورجال الأمن، بغية تنفيذ أفكار لا تمت إلى مجتمعنا وديننا بأي صلة.

التعهد الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، جدده ولي العهد، في مكالمة هاتفية مع والد الشهيد عبدالله السبيعي، مؤكّدًا أنَّ “ما فعله المتطرفون في وطننا، زادنا عزيمة لاجتثاثهم”.

وفي لفتة إنسانية لا تأتي إلا من أمير عاش وترعرع على المسؤولية، والانتماء لكل فرد في هذا الوطن، قال الأمير محمد بن سلمان لوالد الشهيد السبيعي: “عدني واحدًا من أبنائك”.

الفرحة التي اشتعلت في قلب والد الشهيد، إثر هذه المكالمة التي طيّبت خاطره باستشهاد ابنه، تجلّت في صوت الأب، الذي اتّقد فخرًا بابنه.

يذكر أنَّ الخرمة، شيّعت جثمان الشهيد الجندي أول عبدالله السبيعي، من منسوبي الحرس الملكي، الذي اغتالته يد الإرهاب مؤديًا عمله خلال حادث الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بمدينة جدة فجر السبت الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :