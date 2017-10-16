ولي العهد والأمراء يطمئنون على صحة الإعلامي توفيق الخليفة‎

المواطن - الرياض

تماثل الإعلامي والشاعر والناقد الرياضي، توفيق الخليفة للشفاء وخرج من العناية المركزة، بفضل الله، حيث أوصى الأطباء أن يستكمل علاجه خارج المملكة.

وكان الخليفة قد تعرض لأزمة صحية؛ أُدخل على إثرها للعناية المركزة بالرياض، ومكث بها ٦ أيام وخرج من المستشفى بالأمس، حيث تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو ولي العهد، والأمراء والإعلاميين والمحبين.

وتلقى الخليفة مكالمة هاتفية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ للاطمئنان على صحته، وقال الخليفة عبر حسابه على “تويتر”: “استقبلت مكالمة استفسار الأمير محمد بن سلمان وسؤاله عن صحتي، الكلام يضيع في مثل هذه المواقف وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء”.

وأضاف: شرفني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز بمكالمة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، واطمأن الجميع بأن حالتي مستقرة ولله الحمد، وشرفني وأسعدني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني بمكالمة يطمئن بها على صحتي، وغمرني بعطف غير مستغرب من سموه.

وتابع الخليفة: “تشرفت وسعدت بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي، والله وحده يعلم كم أسعدتني هذه الزيارة لا أراه الله مكروهاً”.

وكتب في تغريدة أخرى “أشكر صاحب السمو الملكي الأمير، عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لسؤاله عن حالتي واهتمامه الشخصي، كلمات أعجز عن وصفها لسموه الكريم”.

وقال في تغريدة أخرى “الأحبة يغمروني بكرمهم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن فيصل أكرمني بزيارته، حفظه الله، والشكر للجميع”.

“المواطن” تدعو للإعلامي توفيق الخليفة بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن بصحة وعافية.







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