يخدم 20 ألف نسمة.. افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى القرية العليا

المواطن _ نوف العايد _ الشرقية

لم يعد سكان محافظة القرية العليا بحاجة لقطع مسافة 200 كلم لتلقي العلاج الطبيعي في محافظة حفر الباطن كما جرت العادة، حيث جاءت توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور، صالح بن علي السلوك، باستحداث قسم للعلاج الطبيعي في مستشفى القرية العليا لخدمة المستفيدين والتخفيف من تكبد عناء السفر للعلاج، وذلك بتأمين التجهيزات الطبية والكوادر، حيث تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي؛ مما ساهم في التخفيف على المرضى.

وكان محافظ محافظة القرية العليا خالد الحارثي قد افتتح يوم الخميس الماضي قسم العلاج الطبيعي في مستشفى القرية العليا بحضور مدير المستشفى بعد أن تم دعم القسم بالكوادر والأجهزة المتخصصة، حيث يعد نقلةً نوعية في مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى لأكثر من 20 ألف مواطن في المحافظة إضافة إلى خدمة المراكز الصحية التابعة للمحافظة، وشمل الافتتاح جولة في القسم واطلعوا على كيفية عمل القسم وإعادة التأهيل للمصابين.

وأكدت إدارة المستشفى، أن عدد المستفيدين من قسم العلاج الطبيعي فور افتتاحه يبلغ 60 مراجعاً شهرياً؛ مما جعل من افتتاح القسم إضافةً نوعية إلى الخدمات المتخصصة التي يحظى بها مراجعو المستشفيات الطرفية في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن قسم العلاج الطبيعي يحتوي على أجهزة ومعدات طبية وأدوات تعليمية متطورة، ضمن خطط صحة الشرقية لتطوير الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الشرقية.







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