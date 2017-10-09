يعاني من اضطرابات نفسية.. السيطرة على هندي حاول الانتحار في الرياض

المواطن - الرياض

حاول سائق هندي في الرياض الانتحار، فيما نجحت الشرطة في السيطرة عليه.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت، صباح أمس الأحد، بلاغًا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله (27 عامًا هندي الجنسية يعمل بمهنة سائق) للانتحار.

ولفت إلى أنه تم على الفور انتقال الفرق لموقع البلاغ، حيث شوهد الوافد في حالة هستيرية اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بما يكفل سلامته وتحييد خطره إلى أن تمت السيطرة عليه بدون وقوع أية إصابات، كما تم تقديم الخدمات الإسعافية له.

وأضاف أنه بعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وجرى إعطاؤه العلاج اللازم وتسليمه لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.







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