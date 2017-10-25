يوم_الاعتذار_العالمي في الوسط الرياضي .. الكل يتراجع ويتعهد.. نواف بن سعد في الصدارة

المواطن - علي الحمداوي

يوم الاعتذار العالمي، هو ما يمكن إطلاقه على الاعتذارات التي صدرت في نفس التوقيت من قبل المحللين والنقاد الرياضيين، عما بدر منهم من إساءة تجاه الأندية ورؤسائها.

الجماهير السعودية بمختلف انتمائها أطلقت هشتاقاً يحمل اسم #يوم_الاعتذار_العالمي، لتعبر بأكثر من طريقة عن الاعتذارات التي صدرت من قبل المحللين والنقاد الرياضيين، دفعة واحدة.

وجاء الاعتذارات في #يوم_الاعتذار_العالمي ، كما يلي..

عبد العزيز المريسل

قدم الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، اعتذاره للأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وكذلك الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة النصر، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال المريسل عبر صفحته الرسمية: «أتقدم بالاعتذار للأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال والأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أي إساءة لحقت مني ضدهما».

وتعهد عبد العزيز المريسل، بعدما تكرار ما وقع فيه من أخطاء ضد رئيس الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «أتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا».

عادل الملحم

قدم الناقد الرياضي عادل الملحم، اعتذاره للأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عما صدر منه خلال إحدى تغريداته السابقة.

وقال عادل الملحم عبر صفحته الرسمية: «أعتذر للهلال ولرئيسه سمو الأمير نواف بن سعد، ولجماهيره، على ما حدث حول مفردة وردت في تغريدة سابقة لي».

فهد الهريفي

قدم فهد الهريفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي المعتزل، اعتذاره للأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة العالمي.

وقال الهريفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أعتذر للأمير فيصل بن تركي، عن أي إساءة صدرت مني تجاهه».

وسبق للهريفي الحاصل على لقب أفصل لاعب عربي عام 1988، تمثيل نادي النصر خلال الفترة 1884 وحتى 2000، وحقق جميع البطولات المحلية والآسيوية برفقة العالمي.

محمد البكيري

قدم المحلل الرياضي محمد البكيري، اعتذاره لمجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع، عن أي إساءة أو لبس حدث في تغريداته السابقة.

وقال البكيري: «أعتذر لرئيس الاتحاد الأخ حمد الصنيع، وإدارة النادي عن أي إساءة أو لبس حدث في تغريداتي السابقة، متمنياً لهم التوفيق في قيادة العميد».

عادل التويجري

قدم المحلل الرياضي عادل التويجري اعتذاره للأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن أي إساءة وقعت خلال الفترة الماضية.

قال التويجري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «أعتذر للأمير فيصل بن تركي، رئيس إدارة النصر، عن أي إساءة وقعت».







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