٥٠ شخصية بارزة في عسير يحتفون بالحصن التراثي ويُكرّمون أنس بشاشة

المواطن _ سعيد مشهور _ أبها

بادر أكثر من ٥٠ شخصية بارزة من منطقة عسير بتكريم الشاب أنس بشاشة، نظير نجاحه في ترميم وتأهيل “حصن أبها التراثي”، الواقع في قلب المدينة، والذي حوّله إلى ملتقى لأهالي المنطقة الباحثين عن جمال المباني الأثرية والطبيعة التي تبدو من شرفات هذا القصر الفريد.

وجاءت تلك المبادرة بترتيب من لجنة أصدقاء المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، وكان من بين الشخصيات أعضاء مجلس شورى ومحافظون ومديرو دوائر حكومية سابقون وحاليون وأدباء ومثقفون وأكاديميون، وتضمنت إحياء سمرة أبهاوية تزامناً مع اليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة العربية السعودية، فيما فضّل الشاب أنس الاحتفاء بضيوفه بتقديم الأكلات الشعبية.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه رسالة لأنس خلال زيارته للحصن قائلاً: “عملكم وطني وجهدكم مميز، بكم نحفظ التراث ويفخر الوطن”.

يذكر أن الحصن بات مقهى شعبياً يحمل هوية المكان والإنسان؛ لا سيما أن جُلّ تلك البيوت غير مستفاد منها، دون أن يفقد المكان روحه وطبيعته، محافَظَا على محتويات الحصن العسيري الشامخ بتقسيماته وزواياه وألوانه الزاهية؛ ليمكّن جيل اليوم من العيش في بيوت الأجداد كما كانوا يعيشون، في بيئة تجلب الدفء والجمال والأناقة والهدوء.







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