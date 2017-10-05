‏بالصور.. “البحري بنقي”‏ تدشن أعمالها من دبي

المواطن - الرياض

أعلنت “البحري للبضائع السائبة”، الشركة التابعة لمجموعة البحري الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، و”كونينكليكه بنقي‏ بي في”، مؤخراً افتتاح مكتب المشروع المشترك، الذي يحمل اسم “البحري بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة”، في مدينة دبي وذلك بعد تدشين المشروع المشترك في شهر فبراير الماضي.

ومن المخطط أن تفوق الأعمال التشغيلية للشراكة الجديدة 5 ملايين طناً مترياً في عامها الأول من البضائع السائبة، إذ ستساهم في زيادة حجم استيراد وتصدير وشحن البضائع السائبة من وإلى منطقة الشرق الأوسط، في حين ستعزز هذه الشركة من عمليات البحري للبضائع السائبة، إحدى الشركات التابعة للبحري.

وستعمل الشركة الجديدة والناقلات التابعة لها على توفير خدمات حصرية للعملاء الدوليين في مجالي النقل والشحن، مع التركيز بشكل رئيسي على حركة الشحن في الشرق الأوسط. وتملك شركة البحري للبضائع السائبة الحصة الأكبر في المشروع المشترك وذلك بنسبة 60%، في حين تملك بنقي‏ حصة الـ 40% المتبقية.

وسيقوم المشروع المشترك، والذي سيتخذ من دبي مقراً له وسيتم تمويله على أساس تناسبي بين شركتي “البحري للبضائع السائبة” و”بنقي‏”، بعمليات التأجير والتشغيل التجاري لناقلات البضائع السائبة من نوع “سوبراماكس” (SUPRAMAX)، و/أو “باناماكس” (PANAMAX)، و/أو غيرها من ناقلات البضائع السائبة ذات الأحجام المناسبة، وذلك بشكل مبدئي من ضمن الأسطول المملوك أو الذي تقوم بتشغيله حالياً شركة “البحري للبضائع السائبة”، ومن أطراف ثالثة أخرى في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تصل حمولة ناقلات الشركة إلى 5 ملايين طن متري في العام الأول، على أن يتضاعف هذا الحجم تدريجياً.

وقال عبدالرحمن بن محمد المفضِّي رئيس مجلس إدارة شركة البحري: “إن إطلاق البحري بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة يمثّل إنجازاً هاماً بالنسبة لشركتنا، وسيساهم الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة البحري في أسواق الشرق الأوسط إلى جانب خبرات بنقي في قطاع الشحن البحري على مستوى العالم، في دعم شركة البحري بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة لتعزيز سمعتها كناقل جدير بالثقة، وخصوصاً في مجال الحبوب والسلع الزراعية الأخرى. وأنا على ثقة من أن هذا المشروع المشترك الجديد يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التزامنا بتسخير العلاقات الحالية وبناء علاقات جديدة في المستقبل”.

من جهته، قال نزار حسين بانبيلة، رئيس مجلس إدارة شركة “‏البحري بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة”: “أهنّئ شركتينا‏ على إقامة هذا التحالف الاستراتيجي.. إن إطلاق شركة ’البحري بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة‘ ورفد الأسطول الحالي بناقلات حديثة سيساهم في قطع شوط طويل نحو تسهيل تدفق البضائع السائبة في المنطقة، وأيضاً في تنفيذ العمليات التجارية بطريقة سلسة وفعالة.

وأضاف أنه من خلال نجاحات شركة بنقي الملحوظة في تجارة السلع وشحنات البضائع السائبة، ستكون قوّتها التشغيلية ضرورية لتلبية الطلب المتنامي على البضائع السائبة وخدمات الشحن الموثوقة في المنطقة. ويتماشى ذلك أيضاً مع رغبتنا المتزايدة لتعزيز مكانتنا إقليمياً وزيادة علاقاتنا مع الشركات العالمية”.







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