‏لمحبي واتساب.. 8 حيل لاستخدام التطبيق باحترافية

المواطن - وكالات

كثيرًا ما يغيب عنا جميع ما يمكن أن تتميز به وتنجزه التطبيقات الذكية والبرامج المختلفة، سواء على الحاسوب الآلي أو على جهاز الهاتف المحمول.

ثم تأتي تلك اللحظة السحرية التي نقع فيها في خطأ ما، أو ندخل حيث لا يجب، فنتعلم أشياء جديدة مدهشة عن التطبيق، تجعل منه أكثر سهولة، ومرونة، وقدرة على إنجاز ما كان يستلزم منا وقتا أطول.

هذه 8 نصائح تساعد في التعامل مع تطبيق واتساب، وتجعل منك مستخدمًا مخضرمًا لهذا التطبيق.

كيف تخفي تجاهلك لرسالة ما؟

تلك العلامة الزرقاء التي تفضحك دائما حينما تقرأ الرسالة.. يمكن التخلص منها!

فقط عليك الذهاب إلى (إعدادات-الحساب الشخصي-الخصوصية-إشعارات القراءة)

(Settings > Account > Privacy > Read Receipts)

كما يمكنك إخفاء قراءة الرسالة من خلال تفعيل وضع الطيران قبل فتح المحادثة، ما يمكنك من قراءتها دون إشعار المرسل بذلك. بعد ذلك ما عليك سوى إغلاق الرسالة قبل إيقاف وضع الطيران مجددًا، فتبقى الرسالة غير مقروءة. لكن إخفاء قراءة الرسالة مع العلم بدخولك على التطبيق في وقت لاحق لتلقي الرسالة، قد يلقي بالشك في نفس المرسل بالتجاهل، أو على الأقل عدم الاهتمام بقراءة الرسائل الجديدة.

هنا تأتي الميزة الثانية في إخفاء وقت ظهورك على التطبيق، ويمكنك فعل ذلك من خلال تعطيل خدمة “آخر ظهور” عن طريق الدخول إلى (إعدادات-الحساب الشخصي-الخصوصية-آخر ظهور).

يمكنك كذلك التحكم في إخفاء آخر ظهور كليًا، أو إخفائه عن البعض وإظهاره للآخرين.

استخدام الخط العريض أو المائل لتمييز الكلمات، لن يكون بنفس سهولته على الحاسوب، لكن ما عليك لفعل ذلك سوى وضع الكلمة التي تريد تغليظها بين نجمتين *هكذا*، أو لجعل الخط مائل فضعها بين خطين سفليين _هكذا_، أو لتظليل الكلمة فاجعلها بين موجتين ~هكذا~.

يمكنك استخدام التطبيق على شاشة الحاسوب الكبيرة من خلال تحميل تطبيق واتساب لويندوز أو آبل، ما يعني أن بإمكانك التحدث على الحاسوب، مع أصدقائك من الهاتف دون أن يشعر مديرك في العمل بذلك.

إذا كنت تستقبل صورًا لحفل يوم أمس، ولا تريد أن يشاهدها زملاؤك في العمل مثلاً، أو تريد تجنب إرسالها لهم عن طريق الخطأ، فعليك اختيار (إعدادات-المحادثات-حفظ الوسائط المستقبلة) (Settings > Chats >Save Incoming Media)

بإمكانك التحكم في تحميل الفيديوهات كبيرة الحجم أثناء وجودك خارج شبكات الواي فاي من خلال الذهاب إلى (إعدادات-المكالمات والمحادثات-التحميل التلقائي للوسائط) (Settings > Chats and Calls > Media Auto-Download)

يمكنك تبديل أرقام الهاتف، أو الجهاز مع الاحتفاظ بالرسائل على الهاتفين، فقط اذهب إلى (الإعدادات-المحادثات-تهيئة المحادثات)(Settings > Chats > Chat Backup)

ولمستخدمي آيفون، بدلاً من كتابة رسالة طويلة، والبحث عن الحروف إذا كنت ممن يطبعون الكلمات ببطء، فما عليك سوى اللجوء لـ “سيري”.. مساعدتك الأمينة، وعليك بمخاطبتها: “مرحبًا سيري.. أرسلي رسالة واتساب إلى زوجتي”.

فقط تأكد من أنك تستخدم النسخة الأحدث من تطبيق واتساب.







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