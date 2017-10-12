‏‫هيئة الرياضة تعتمد التشكيل الجديد لمجلس ضمك

المواطن - خميس مشيط

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط والمتضمن إعادة توزيع المناصب بين أعضاء المجلس بعد استقالة نائب الرئيس سفر بن مستور المرزوق، وذلك استنادًا إلى المادة (٢/٢٥) والمادة (٣٥/ ب) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس كالتالي:

محمد بن أحمد الغروي رئيسًا

وخالد بن ناصر آل هتلان نائبًا

وطلال بن عبدالله أبو نخاع أمينًا عامًا

وسعيد بن أحمد الشرعبي أمينًا للصندوق

وعضوية كل من:

عبدالهادي بن محمد الخيران، ومستور بن سعيد بن دخيل، وخالد بن محمد قزعه، وجلبان بن عبدالله الشهراني، وعبدالإله بن محمد بن عوير.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي ضمك الرياضي بمحافظة خميس مشيط محمد الغروي باسمه وكافة أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة الرياضة على الثقة التي منحت لهم، متمنيًا أن يكون التشكيل عند حسن ظن القائمين على الرياضة السعودية عمومًا ونادي ضمك خصوصًا.







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