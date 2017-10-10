10 اتفاقات جديدة في الطريق بين السعودية وروسيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تتوالى أوجه التعاون والصفقات المتبادلة بين روسيا والمملكة، ضمن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو.

وبحسب وكالة “تاس” الروسية، فإن مصادر في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والملك سلمان، أكدت أن روسيا والمملكة العربية السعودية تستعدان لعشر وثائق ثنائية جديدة، تتضمن اتفاقًا حول تعزيز الحماية المتبادلة والاستثمارات بين البلدين.

وأكدت المصادر الخاصة بوكالة الأنباء أنه “من أجل توفير أساس قانوني لجذب رأس المال السعودي إلى الاقتصاد الروسي، يجري العمل حاليًّا على نص مشروع اتفاق بشأن تعزيز وحماية متبادلة للاستثمارات بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة المملكة العربية السعودية العربية “.

وقال بيان روسي: إنه “في مرحلة النظر، يوجد لدى السعوديين 11 مشروعًا من الوثائق القانونية الثنائية، بما في ذلك مجالات النقل والتعليم وحماية المعلومات السرية والعدالة ومكافحة الجريمة والمخدرات”.

يذكر أن الملك سلمان كان قد حل ضيفًا في الكرملين، وسط أجواء احتفالية داخل القصر، وإرادة قوية لتعزيز العلاقات وحوار يساعد على تسوية الصراعات الكبرى وتعزيز الأمن ليس فقط في الشرق الأوسط بل في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الرياض وموسكو لديهما الإمكانيات اللازمة لخلق أرضية مشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وبداية مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.







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