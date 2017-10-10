10 حقائق مثيرة قبل انطلاق الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي

المواطن - الرياض

تستأنف، يوم الجمعة المقبل، مباريات دوري المحترفين السعودي، حيث ستنطلق مباريات الجولة السادسة من المسابقة بعد فترة توقف قصيرة بسبب أيام الفيفا.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز الحقائق والأرقام التي تحققت خلال الجولات الخمس السابقة:

1- تم إحراز 115 هدفًا في 35 مباراة، بمعدل تهديف 3.29 هدف في المباراة الواحدة.

2- تم تسجيل 46 هدفًا في الشوط الأول، بينما تم تسجيل 69 هدفًا في الشوط الثاني.

3- تم تسجيل أهداف من 14 ركلة جزاء من أصل 17 ركلة تم احتسابها.

4- سجل لاعبون أهدافًا عكسية بالخطأ في مرماهم في 5 مناسبات.

5- سجل المحترفون الأجانب 65 هدفًا، بينما أحرز اللاعبون المحليون 45 هدفًا.

6- صاحب أسرع هدف حتى الآن هو “ليوناردو دي سوزا” لاعب الأهلي، وذلك في الدقيقة الثالثة خلال مباراة فريقه أمام الرائد.

7- لاعب الرائد “مراد الرشيدي” هو صاحب أسرع هدف للاعب بديل، حيث سجل في مرمى الفيصلي بعد نصف دقيقة فقط على نزوله أرض الملعب.

8- يوم السبت هو أكثر الأيام التي شهدت تسجيل أهداف حيث شهد تسجيل 47 هدفًا.

9- الأهلي هو صاحب أقوى هجوم، حيث سجل لاعبو الراقي 13 هدفًا، بينما الباطن صاحب أقوى دفاع حيث تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

10- الهلال يتصدر المسابقة حاليًّا برصيد 13 نقطة، بينما يتشارك المركز الثاني 3 فرق هم الأهلي، الفيصلي والباطن، برصيد 10 نقاط لكل منها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :