10 فوائد للكركديه.. أبرزها يحمي الكبد

المواطن - وكالات

يضم الكركديه عناصر غذائية تجعله من المشروبات الصحية للإنسان، حيث يعالج بعض الأمراض، مثل: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى علاج اضطراب الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي وغيرها من الأمراض.

وقدم موقع الأميركي “organic facts” في تقرير 10 فوائد صحية لمشروب الكركديه، وهي:

1- كعلاج ارتفاع ضغط الدم:

ذكر تقرير من جمعية القلب الأميركية (أها)، نشر في نوفمبر 2008، أن تناول الكركديه يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يعتبر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية من أمراض القلب والأوعية الدموية، أشار التقرير إلى أن تناوله بانتظام ثلاثة أكواب كل يوم لعدة أسابيع يجعله مدرًا للبول ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.

2- مخفض للكولسترول:

يساعد تناول الكركديه على خفض مستويات الكولسترول الضارة من الجسم، مما يساعد على الحماية ضد أمراض القلب وحماية الأوعية الدموية من التلف.. وتشير دراسة بحثية أجريت على المرضى الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الثاني أن استهلاك الكركديه يقلل الكولسترول والدهون الثلاثية.

3- يحمي الكبد:

أشارت الدراسات البحثية إلى أن الكركديه يحتوي على خصائص مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج أمراض الكبد، كما أن مضادات الأكسدة تساعد على حماية جسمك من الأمراض؛ لأنها تحيد الجذور الحرة الموجودة في أنسجة الجسم والخلايا.

4- الوقاية من السرطان:

يحتوي الكركديه على حمض بروتاكاتشويك الذي يعتبر مضادة للورم. كشفت دراسة أجرتها الإدارة ومعهد الكيمياء الحيوية في كلية تشونغ شان الطبية، في تايتشونج، تايوان أن الكركديه يبطئ نمو الخلايا السرطانية.

5- مضاد للالتهابات والبكتيريا:

يعتبر الكركديه غني بحمض الأكوربيك، المعروف أيضًا باسم فيتامين C. وهو عنصر غذائي ضروري لتقوية وتنشيط الجهاز المناعي، ومن المعروف أيضًا أن الكركديه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا؛ لذلك فإنه يمنع حدوث البرد والإنفلونزا.

6- يخفف من آلام الطمث:

من الفوائد الصحية للكركديه هي تقليل تقلصات وآلام الطمث، كما أنه يساعد على استعادة التوازن الهرموني، والتي يمكن أن تقلل من أعراض الحيض مثل التقلبات المزاجية، والاكتئاب، والإفراط في تناول الطعام.

7- مضاد للاكتئاب:

يحتوي الكركديه على الفيتامينات والمعادن مثل الفلافونويدات التي لها خصائص مضادة للاكتئاب، استهلاك الكركديه يمكن أن تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وأنه قد يقلل من القلق والاكتئاب من خلال خلق الإحساس بالراحة في العقل والجسم.

8- يحسن عملية الهضم:

يعمل الكركديه على تحسين عملية الهضم، كما أنه ينظم التبول وحركات الأمعاء؛ لأنه يحتوي على خصائص مدرة للبول، كما أنه يستخدم لعلاج الإمساك، مما يساعد على فقدان الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي الخاص بك وتجنب سرطان القولون والمستقيم.

9- عدم الإحساس بالعطش:

يعتبر الكركديه من المشروبات الرياضية عادة ما يشرب مثلجًا ليمنع الإحساس بالعطش لفترة، بالإضافة إلى أن كثيرًا من الناس تضعه في نظامها الغذائي لتبريد الجسم بسرعة كبيرة.

10- فقدان الوزن الزائد:

يعتبر الكركديه الشاي مفيد لفقدان الوزن، هو غني بالكربوهيدرات، وهو ما يعني أنه يحتوي على السكر والنشا، لذلك من المرجح أن يزيد الوزن. ومع ذلك، فقد اقترحت الدراسات البحثية أن استخراج الكركديه يقلل من امتصاص النشا والجلوكوز، ويمكن أن تساعد في فقدان الوزن الكركديه؛ لأنه يمنع إنتاج الأميليز، مما يساعد في امتصاص الكربوهيدرات والنشا، لذلك شرب الكركديه يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.







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