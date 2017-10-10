10 نصائح مهمة لمرضى الضغط المنخفض

المواطن - وكالات

يعتبر ضغط الدم المنخفض هو الضغط الذي يسجل أقل من 90/ 60، حيث إن معظم الأمراض تنتج عن ارتفاع ضغط الدم.

وانخفاض ضغط الدم قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان؛ كونه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة منها أمراض القلب والشرايين التاجية والسكتة الدماغية، ولكن هناك 10 نصائح لمرضى ضغط الدم المنخفض.

1- شرب الماء المالح؛ كون الصوديوم يمكن أن يرفع من ضغط الدم، على ألا تكون كمية الملح كبيرة؛ كي لا تعطي نتيجة عكسية.

2- تناول القهوة أو الشوكولاتة الساخنة أو المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تردي لرفع ضغط الدم بصورة مؤقتة.

3- الزبيب فعال في رفع ضغط الدم المنخفض بشكل طبيعي، وذلك بنقع حوالي 40 حبة من الزبيب في الماء طوال الليل وتناولها في الصباح على الريق. ويمكن أيضًا شرب الماء الذي تم نقع الزبيب فيه.

4- يعتبر الريحان عشبة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي وحمض البانتوثنيك، وهو فعال في تحقيق التوازن للجسم ورفع ضغط الدم المنخفض.

5- عرق السوس من العلاجات المنزلية لانخفاض ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول، كما يعالج التعب والإرهاق.

6- لعلاج انخفاض ضغط الدم، يمكنك أيضًا تناول عصير الشمندر، إضافة إلى عصائر الفاكهة الطبيعية.

7- تناول كوب من الحليب مع بضع حبات من اللوز يمكن أن يسهم أيضًا في علاج ضغط الدم المنخفض، وذلك من خلال نقع 6 حبات من اللوز في الماء طوال الليل ثم تناولها مع كوب من الحليب المغلي.

8- إكليل الجبل أو الروزماري من الأعشاب المفيدة أيضًا في علاج ضغط الدم المنخفض؛ كونه يحفز الجهاز العصبي المركزي ويحسن عمل الدورة الدموية.

9- عصير الليمون من العصائر التي تساعد في علاج ضغط الدم المنخفض؛ كونه يعالج الجفاف الذي يتسبب بهبوط ضغط الدم عن مستوياته الطبيعية.

10- يسهم تناول عصير الجزر أيضًا في علاج ضغط الدم المنخفض، ويمكن تناوله مع القليل من العسل.







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