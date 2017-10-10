10 وظائف شاغرة في فروع بنك الرياض بمناطق المملكة

المواطن - خالد الأحمد

أعلن بنك الرياض المصرفي- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد (10) وظائف شاغرة للرجال، بمسمى “مدير العلاقات المصرفية للشركات”، وذلك للعمل بفروع البنك في كلٍّ من “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وجازان، ونجران، وخميس مشيط، والأحساء”.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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