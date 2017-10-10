10 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة بجازان

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة جازان.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مفتش مراقبة جودة المحطة.
– أخصائي سقالات.
– مفتش مراقبة جودة الدهانات.
– مفتش مراقبة جودة اللحام.
– مفتش مراقبة جودة الأجهزة.
– مدير التكليف.
– مشرف مدني (عدد 4 وظائف).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.
وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)