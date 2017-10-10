10 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة بجازان

10 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة بجازان

2017/10/03
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة جازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش مراقبة جودة المحطة.

– أخصائي سقالات.

– مفتش مراقبة جودة الدهانات.

– مفتش مراقبة جودة اللحام.

– مفتش مراقبة جودة الأجهزة.

– مدير التكليف.

– مشرف مدني (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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