100 ألف تحميل لتطبيق فودستيشن خلال 60 يومًا

المواطن - الرياض

جذب تطبيق “فودستيشن” المختص في عملية توفير الأطعمة والوجبات، عبر مسارات أربع، أكثر من 100 ألف شخص، عندما بادروا في تحميل التطبيق عبر هواتفهم الذكية خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يكشف حاجة السوق السعودي للمزيد من الأفكار التي تحقق رغبة المستهلك النهائي.

ونجح شباب سعوديون في اقتناص فكرة توفير الأطعمة عبر تطبيق يتفرع إلى مسارات هي التوصيل من المطعم للمستهلك بعد الاختيار من قائمة الطعام، وكذلك التواجد عند العميل صاحب المناسبة بواسطة “الفود ترك”، وأيضًا منصة الطبخ المباشر من خلال توفير أدوات الطبخ والمكونات والمقادير التي يطلبها العميل ثم الطهي أمامه وفق رغبته، وأخيرًا حجز ولائم الحفلات قبل موعدها بأيام من خلال اختيار نوع الطعام، وموقع المناسبة، ووقت وصوله.

واحتفل الشباب السعوديون الذين يملكون تطبيق “فودستيشن” بمناسبة تحقيق الهدف الأول وهو الوصول لـ”100″ ألف عميل خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ستين يومًا، مؤملين الوصول للعميل المليون، وإثراء ساحة قطاع الخدمات لخدمة الطرفين ملاك المطاعم والمستهلكين.







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