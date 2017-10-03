109 وظائف صحية لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر 109 وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد تمريض (عدد 99 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

– فني أول تعقيم (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني تعقيم (عدد 6 وظائف): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي صلة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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