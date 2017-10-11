11 وظيفة شاغرة لدى شركة Rigzone في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ريغزون “Rigzone” الدولية- المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (11) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات.

وبينت الشركة، أن فرصة العمل متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من “الرياض، والدمام، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساح أول كمي – العقود.

2- فني أول صيانة الأدوات.

3- مهندس (عمليات/ خطوط الأنابيب).

4- مشرف ثاني خدمات.

5- مشغل ملفوف الأنابيب.

6- مسجل ثاني بيانات الجيولوجيا السطحية.

7- أخصائي أول الخدمات اللوجستية.

8- محلل الحفر- الحفارات البرية.

9- مهندس تقدير (المنبع).

10- مهندس تقدير (مدني).

11- مهندس (فراك/ حمض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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