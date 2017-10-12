12 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد (12) وظيفة صحية وإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- تقني تخدير (الرياض).

2- استشاري مساعد- الرعاية المركزة (الرياض).

3- محاسب (الرياض).

4- استشاري – عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

5- عامل نظافة (الرياض).

6- محلل التكامل (الرياض).

7- مساعد صيانة (الرياض).

8- أخصائي مختبر (الرياض).

9- أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

10- مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

11- أخصائي مختبر/ علم الانسجة (جدة).

12- أخصائي تصوير الأشعةالصوتي (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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