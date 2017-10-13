13 وظيفة جديدة شاغرة لدى شركة Rigzone بالشرقية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ريغزون “Rigzone” الدولية- المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد 13 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن فرصة العمل متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية “الخبر، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير إدارة.

2- مشرف أول دعم موقع حفر.

3- سائق شاحنة ثقيلة.

4- مساعد ثاني مشغل معدات.

5- فني ثاني صيانة (الكهرباء/ الميكانيكا).

6- مسجل أول بيانات الجيولوجيا السطحية.

7- مشرف مراقبة معدات هيدروليك.

8- مساعد أول مشغل معدات ضخ الأسمنت.

9- مهندس حقل- تسجيل وتثقيب.

10- مشرف قطاع أعمال مكتب خدمات المشاريع.

11- فني ثاني صيانة الأدوات.

12- منسق الصحة والسلامة والبيئة.

13- رئيس المهندسين (السفن البحرية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :