13 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين لدى صحة حائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسميات “خادم صحي، سائق”، على المراتب (32 – 31)، وذلك للعمل في المواقع التالية:

1- خادم (مستشفى موقق).

2- خادم (مستشفى الغزالة).

3- خادم (مستشفى الشنان).

4- خادم (مستشفى السليمي).

5- خادم (مستشفى الشملي).

6- خادم (مركز صحي كتيفة).

7- خادم (مركز صحي الحامزية).

8- خادم (مركز صحي البعايث).

9- خادم (مركز صحي أم ساروت).

10- خادم (مركز صحي اسبطر).

11- سائق (مركز صحي العقل).

12- سائق (مركز صحي الصداعية).

13- سائق (مركز صحي الحفير).

وأبرزت المديرية، أنّ شروط الوظائف هي:

– وظائف المرتبة (31) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

– وظائف المرتبة (32) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين.

– يكون إثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول.

– سعودي الجنسية.

– أن يكون مكملاً السن القانونية وهي 20 عاماً من العمر، و17 عاماً بالنسبة للسائقين.

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

– أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

– حسن السيرة والأخلاق.

– حائزاً على المؤهلات المطلوبة.

– غير محكوم عليه بحد شرعي، أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

وأوضحت المديرية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 25 محرم 1439هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :