14 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد (14) وظيفة صحية وإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد ثانٍ طب أسنان (الرياض).

2- مراقب الوثائق (الرياض).

3- مدير إدارة مرافق السلامة الهندسية (الرياض).

4- منسق مشروع (الرياض).

5- كبير ممثلي التوظيف (الرياض).

6- ممرض أول (عدد 6 وظائف/ الرياض).

7- كبير أخصائيي تقنية القلب والأوعية الدموية (جدة).

8- ممرض أول (جدة).

9- مشرف مشتريات (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا )







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