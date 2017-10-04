1427 حالة ولادة بمستشفيات مكة خلال شهر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

شهدت مستشفيات مكة المكرمة 1427 حالة ولادة خلال الفترة من العاشر من شهر ذي الحجة وحتى العاشر من شهر المحرم الجاري.

وأبانت صحة مكة أن أقسام الولادة في المستشفيات أجرت 947 عملية ولادة قيصرية، و480 ولادة طبيعية.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة مجهز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العمليات الجراحية والأشعة وأقسام الطوارئ وأقسام الاستقبال ويضم المستشفى بين جنباته من الكادر السعودي المميز والذي يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى ويعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال حالات الولادة عبر أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والداخلية والتعامل مع تلك الحالات بما يخدم الجميع من مرتادي المستشفى.

كما يوجد بالمستشفى قسم الأطفال الذي يضم عدة تخصصات دقيقة، ويضم قسماً للعناية المركزة لحديثي الولادة بسعة 82 سريراً وقسماً للعناية المركزة للأطفال بسعة 13 سريراً وثالثاً لطب طوارئ الأطفال 26 سريراً.

الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفى رئيس، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي: (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.







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