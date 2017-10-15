15 مليار ريال قيمة صفقة منظومة ثاد الأمريكية للسعودية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا البيع يدعم الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية من خلال دعم أمن بلد صديق، ويدعم الأمن طويل الأمد للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى”.

وقالت وزارة الخارجية أنها ستنصح الكونغرس بان امتلاك السعودية لمنظومة “ثاد” سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في الخليج وحماية القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة الذين يواجهون تهديدا صاروخيا إيرانيا متناميا”.

ويعتبر نظام “ثاد” واحدا من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأميركية، ويأتي مجهزا بنظام رادار متطور.

وتستخدم منظمة صواريخ ثاد لصد أي هجمات بصواريخ باليستية.

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد وتلعب شركة ريثيون دورا مهما في نشر المنظومة.







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