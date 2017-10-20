20 وظيفة شاغرة للجنسين بأمانة العاصمة المقدسة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد 20 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، بمسمى “مراقب أسواق”، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت الأمانة، أن الفترة الزمنية للتقديم للرجال خلال الفترة من 20 محرم 1439هـ إلى 24 محرم 1439هـ، وللنساء خلال الفترة من تاريخ 25 محرم 1439هـ إلى 29 محرم 1439هـ، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية- منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة: (هنا).

وللاستفسارات يمكن التواصل مع إدارة إعتمادات الوظائف بأمانة العاصمة المقدسة هاتف رقم (0125739555) – تحويلة (1656) .







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