21 قتيلاً في هجوم انتحاري بإقليم بلوشستان الباكستاني

المواطن - واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي وقع أمس في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، إلى 21 قتيلاً مع وجود نحو 10 مصابين في حالة حرجة جدًا.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية اليوم، أن حصيلة القتلى ارتفعت بعد وفاة ثلاثة أشخاص من المصابين خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة؛ نظرًا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

وكان وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي أفاد، في تصريح صحافي أمس، بأن انتحاريًا فجَّر نفسه في مدخل أحد المزارات ببلدة “جهل مكسي” ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 40، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

ورفعت السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في أنحاء إقليم بلوشستان، وشنت عمليات تمشيط مكثفة للبحث عن أي عناصر ذات صلة بالهجوم.







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