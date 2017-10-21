21 وظيفة شاغرة لدى شركة الشايع في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 21 وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة في كل من “الرياض، وجدة، وأبها، والطائف”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير ميداني – ضمان الجودة (جدة).

2- مدير مطعم (الرياض).

3- مساعد مدير متجر (الرياض).

4- مسؤول استلام بضائع (وظيفتين / الرياض).

5- موظف خدمة ضيافة وعملاء (وظيفتين / الرياض).

6- مساعد ثاني مطعم (عدد 3 وظائف / الرياض).

7- طاهي (الرياض).

8- مساعد أول مطعم (الرياض).

9- موظف ضيافة فندق (وظيفتين / الرياض).

10- مشرف مطعم (الرياض).

11- مدير التسويق المرئي (الرياض).

12- مساعد مدير متجر (الطائف).

13- مدير متجر (أبها).

14- مدير متجر (وظيفتين / الرياض).

15- مسؤول الترويج المرئي (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط (هنا)







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