22117 إحالة أصدرتها الهيئة الطبية بجدة خلال عام

المواطن - واس

أصدرت الهيئة الطبية بجدة 22117 إحالة، وبلغ عدد المعاملات المنشأة من الهيئة 2259 معاملة، خلال العام الماضي 1438 هـ.

وتقوم الهيئة الطبية العامة بصحة جدة بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

كما تقوم الهيئة بعد صدور القرار الخاص بعلاج الحالة خارج المملكة أو داخلها بتوفير إصدار تذاكر السفر للحالة وكذلك للمرافق معها حسب القرار حيث تصدر الهيئة ما يقارب 200 تذكرة طيران لهذه الحالات بشكل يومي.







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