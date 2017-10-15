2465 قسطرة قلب بمركز الأمير سلطان في الأحساء خلال 3 أشهر

المواطن - واس

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب خلال الربع الثالث من العام 2017م في إجراء عدد 2465 قسطرة تشخيصية وعلاجية، كما أجرى عمليات قلب مفتوح بعدد 230 عملية للكبار، و108 عمليات للأطفال وحديثي ولادة.

كما قام المركز بإجراء 3 عمليات قلب صناعي و9 عمليات زراعة جهاز ايكمو، إضافة إلى 8 عمليات زراعة الصمام الأبهر عن طريق القسطرة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مركز الأمير سلطان بالأحساء يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة لجميع مرضى القلب من كبار وأطفال وحديثي ولادة بإشراف نخبة من كبار الأطباء والفنيين المتميزين بواسطة أحدث الأجهزة المتطورة وفق أحدث الأنظمة العالمية لجميع مرضى محافظة الأحساء، إضافة إلى استقبال وعمل جراحات القلب والقسطرة القلبية للأطفال وحديثي الولادة من جميع أنحاء المملكة.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة بسعة 73 سريراً، وقد حقق مؤخراً العديد من الإنجازات كان آخرها اعتماده كمركز ايكمو من قِبل منظمة الايكمو العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحه في زراعة أصغر قلب صناعي في العالم لثلاث حالات، إضافة لحصوله على نسبة 99% في جودة الرعاية الصحية من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية بأمريكا ، إضافة إلى إجازة وكالة التقدم العلمي الأمريكية AAAS لمشروعين بحثيين ضمن الابتكار والتقنية العالمية الجديدة، وتحقيق المركز الأول في مسابقة الجودة عن منافسة التعلم من الفشل، وحصوله على إجازة ودعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لأول مرة على مستوى الصحة لمشروعين للمركز ضمن الخطة الاستراتيجية العلمية للمملكة.







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