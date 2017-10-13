280 مستفيدًا من مشاريع ترميم المنازل بالأحساء

المواطن - نوف العايد - الشرقية

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، عبدالمحسن الجبر، بأعمال الترميم التي تقوم بها الجمعية لأسر المستفيدين من أجل توفير حياة كريمة لهم، والتي غطت احتياجات 280 أسرة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها مؤخرًا لمنزل إحدى الأسر المستفيدة بتكلفة بلغت قرابة 70 ألف ريال، وشهدت الزيارة حضور نائب مدير عام الجمعية عبدالمنعم الحسين والداعية إبراهيم بوبشيت وعضو المجلس البلدي عبدالرحمن الذكر الله ومدير مركز المزروعية عيسى التيسان وعدد من المهتمين على مشروع الترميم.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، وليد بن خالد البوسيف: إن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية اطلع على أوضاع المنزل قبل الترميم وما قامت به الجمعية من أعمال ترميم وصيانة شاملة لتحسين وضع المنزل من أجل تأمين حياة كريمة للأسرة.

وأشار البوسيف إلى أن عدد المستفيدين من مشروع ترميم المنازل في العامين الماضيين بلغ 280 مستفيدًا بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 4 مليون ريال.

وأكد أن مشروع الترميم يقوم على أساس تفقد منازل المحتاجين وعمل الصيانة الدورية لها والتأكد من سلامة البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وترميم التالف أو استبداله بسكن مستأجر في الحالات الحرجة والطارئة.

من جهته شكر نائب مدير عام جمعية البر بالأحساء، عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، الداعمين لمشاريع الجمعية من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها ولتوفير المسكن اللائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم فيما يقومون به من عمل للخير.







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