2836 موظفًا وموظفةً يلتحقون بـ99 برنامجًا تدريبيًّا بمعهد الإدارة العامة

المواطن - الرياض

يستقبل معهد الإدارة العامة، خلال هذا الأسبوع ابتداءً من اليوم، (2836) موظفًا حكوميًّا وموظفةً، للالتحاق بـ(99) برنامجًا تدريبيًّا، ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1049) موظفًا حكوميًّا، بـ(33) برنامجًا تدريبيًّا، وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (656) موظفًا حكوميًّا، بـ(22) برنامجًا تدريبيًّا، وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (342) موظفًا حكوميًّا، بـ(14) برنامجًا تدريبيًّا، وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (371) موظفة حكومية بـ(13) برنامجًا تدريبيًّا، وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (306) موظفين حكوميين بـ(13) برنامجًا تدريبيًّا، وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية، تلتحق (112) موظفة حكومية بـ(4) برامج تدريبية.







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