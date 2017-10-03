3 آلاف قرار حصيلة تحسين موظفي الصحة.. وخريجو الانتساب بالانتظار

المواطن - عبدالعزيز العلي

أصدرت وزارة الصحة، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، خلال 6 أشهر، 3081 قرارًا لتحسين وضع موظفي وموظفات الوزارة من كوادر صحية وإداريين.

وأصدرت الوزارة قرارات التحسين للموفدين والمبتعثين، بينما ينتظر عدد كبير من موظفي الوزارة من خريجي برامج الإدارة الصحية وعلم الاجتماع والنفس تحسين أوضاعهم على درجة الأخصائي؛ إسوة بزملائهم.

وطالب الخريجون، في تصريحات إلى “المواطن“، وزارة الصحة بإصدار قرارات لهم، خاصةً في ظل توفر شواغر وظيفية في كافة المناطق، خاصة في تخصصات الإدارة الصحية، ومعالجة موضوعهم وتحسينهم؛ إسوة بمن سبق.

وفي شأن متصل، تسربت أنباء غير مؤكدة أن الوزارة بصدد إيجاد حلول لتحسين مستويات الخريجين بالتنسيق مع المديريات والمدن الطبية حتى تنهي الوزارة الملف بالكامل.

وكانت الوزارة أصدرت خلال 6 أشهر 3081 قرارًا بتحسين الكوادر الصحية والموظفين الإداريين، شملت 1071 من الممارسين الصحي بمختلف المسميات من درجة أخصائي حتى درجة استشاري.

كما شملت 2015 إداريًّا من المرتبة الثانية حتى العاشرة، حيث تعتبر الوزارة في مقدمة الوزارات في ترقيات الموظفين.

وشهدت وكالة وزارة الصحية للموارد البشرية حراكًا غير مسبوق بعد تغيير مسمى شؤون الموظفين إلى إدارة موارد بشرية، واستقطاب مدير موارد بشرية بكفاءة عالية بعد إعارته خارج الوزارة.







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