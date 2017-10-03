3 تمارين لتقوية العضلات بعد عملية تغيير الركبة

المواطن - وكالات

يتعرض بعض الأشخاص لعمليات تغيير الركبة جراحيًا لأسباب متعددة سواء من الإصابات أو ذوبان في العظام خاصة مع كبر السن .

وهناك تمارين محددة لابد من القيام بها بعد عمليات الركبة لتحسين أدائها في الجسم ومن أبرز هذه التمارين هي:

1 الدراجة الثابتة

تمارين الدراجات الثابتة تساعد على تعزيز عضلات الفخذ، وهي مهمة بشكل خاص بعد استبدال الركبة لأن تليين العظام مهم جدًا للحركة وتوفير الاستقرار فى الركبة، إلى جانب ذلك، هذه التدريبات هي غير مؤثرة ، كما أنها أكثر أمانًا لركبتيك من تمارين عالية التأثير مثل الجري.

2 دفع الركبة نحو الهبوط

دفع الركبة لأسفل يمكن أن يساعدك أيضًا على تعزيز عمل الركبتين، ويتم أداؤها من خلال الاستلقاء على الظهر والضغط على الركبتين إلى أسفل، والتى تساعد فى تشديد عضلات الفخذ، نحو الأرض.

3 تمارين تعزيز الوركين

تعزيز الورك هو نفس القدر من الأهمية بعد استبدال الركبة، ويجب أداء التمارين التي تعزز الوركين لاستقرار الركبة، من خلال الاستلقاء على جانبك مع ثنى ركبتيك، ثم رفع الركبة من ساقك العلوي مع الحفاظ على قدميك مفرودة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :