3 مطبات عشوائية أمام منزل مسؤول ببلدية أحد رفيدة !!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

لم يجد المسؤولون في أحد رفيدة حلا لمطالبات ومناشدات الأهالي بازدواجية طريق لزمة إلا المزيد من المطبات الصناعية التي بلغت 20 مطبًا بعد إضافة 3 مطبات جديدة.

وقال بعض المواطنين إن هذه المطبات الثلاثة التي وضعت اليوم من قبل نائب بلدية أحد رفيدة، مخجلة للغاية لوضعها العشوائي والمشكلة أنها أمام منزله.

وتساءل المواطنون: هل القصد من هذه المطبات العشوائية عرقلة السير وإلحاق الضرر بمركبات المواطنين.

وأضافوا: كيف لمسؤول بالبلدية يشغل منصب نائب المدير العام أن يأمر بوضع تلك المطبات العشوائية دون أن يراعي الضرر العام على سالكي الطريق من المواطنين والمقيمين دون مراعاة شروط وضوابط المرور والبلديات لوضع هذه المطبات.

وناشد المواطنون الجهات المعنية ومنها أمانة عسير وإدارة المرور بالعمل على دراسة وضع هذه المطبات، مطالبين بتشكيل لجنة لمعاينة الأمر على أرض الواقع وتنفيذ ازدواجية الطريق

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