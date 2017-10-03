3 نصائح لزيادة سرعة متصفح غوغل كروم على منصة أندرويد

المواطن - وكالات

من المعروف أن غالبية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي بعدد من التطبيقات المثبتة مسبقًا على نظام التشغيل ومن ضمنها متصفح جوجل كروم، إذ يعتبر واحدًا من أشهر تطبيقات المتصفحات التي يعتمد عليها المستخدمون في العالم، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح من شأنها مساعدة المستخدمين على زيادة سرعة المتصفح على منصة أندرويد كما يلي:

احرص على مسح ذاكرة التخزين المؤقت

من الأمور التي يجب القيام بها باستمرار حذف ذاكرة التخزين المؤقت، إذ إنها تستخدم في الأساس للمساعدة في تحميل الصور بشكل أسرع واستخدام أقل للبيانات وعرض المواقع التي سبق استخدامها بشكل سريع، إلا أنها في نفس الوقت تخزن كمية كبيرة من البيانات وبالتالي زيادة نسبة الأخطاء التي تحدث مما يؤدي إلى بطء المتصفح وتقليل كفاءته.

تفعيل وضع توفير البيانات

يوفر جوجل كروم وضعًا يعرف بتوفير البيانات لمستخدمي هواتف أندرويد الذكية، التي تتيح للمستخدمين ضغط جميع المواقع التي يزورونها من أجل توفير استهلاك الإنترنت، وجعل المتصفح يعمل بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، لذلك يجب تفعيل هذه الميزة طوال الوقت حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة منها.

التحميل المسبق للمواقع

ويتيح متصفح كروم على منصة أندرويد ميزة التحميل المسبق لبعض المواقع التي يختارها المستخدم مما يساعد على سرعة تحميلها في أي وقت آخر خاصة إذا كان يزورها بشكل متكرر، لكن ينبغي ملاحظة أن هذا الخيار يستهلك الكثير من باقة الإنترنت بشكل كبير.







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