30 مليون متر مربع للمدينة الصناعية في بيشة

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

تعتزم هيئة المدن الصناعية تنفيذ المدينة الصناعية شمال منتزه يلا بمحافظة بيشة، حيث تم إفراغ، اليوم الاثنين، صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

جاء ذلك من خلال استقبال محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بمكتبه مسؤول التخصيص بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن عبدالعزيز الهويدي، وبحضور نائب الغرفة التجارية الصناعية في بيشة عبدالرحمن بن ناصر آل مشوط.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إنشاء مشاريع المدينة الصناعية بالمحافظة وتطلعات المحافظة في مدى أهميتها في خلق فرص استثمارية في مجالات صناعية لوجستية وتجارية وخدمية وتقنية ولتكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة لدعم مسيرة التنمية بالمملكة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

كما أشار ابن سبرة إلى أن المحافظة والإدارات الحكومية لن تألو جهودها وإمكانيتها في المساهمة لإنشاء هذه المدينة بدعم وتوجيهات من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية، ممثلة في سعادة مدير عام مدن خالد السالم.

وفي نهاية اللقاء أعرب الهويدي عن شكره لمحافظ بيشة لمواقفه الإيجابية ولاهتمامه ومتابعته المستمرة لتحقيق تطلعات مدن وإنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة.







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